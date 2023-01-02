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Giriş Tarihi: 2.1.2023 01:32

Sivas'ta korkunç kaza! 40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı: 3 yaralı

Sivas’ta korkunç bir kaza meydana geldi. 40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı, 3 kişi yaralandı.

İHA
Sivas’ta korkunç kaza! 40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Yoğun Yokuş Mevkisi, Cehennem Deresi'nde meydana geldi. S.S. idaresindeki 58 ABL 112 plakalı Volkswagen marka minibüs buzlanan yolda virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaca vurarak uçurumda asılı kalan araçtaki sürücü ile EY. ve A.T.A. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaklaşık 40 metre tırmanarak yola çıkan yaralılar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta korkunç kaza! 40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı: 3 yaralı
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