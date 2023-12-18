Sivas’ta kurtlar sürüye saldırdı: 37 koyun öldü, 18’i...

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Şekerpınar köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Abdullah Kılıç'a ait 460 koyuna, Halburçayır mevkisinde otlarken kurtlar saldırdı. Saldırıda 37 koyun ölürken, 18'i kayboldu 23'ü ise yaralandı.

Abdullah Kılıç zararının çok olduğunu belirterek, "Hayvanları akşam otlatırken bir anda bölünmüşler farkında olmadım. Ağıla gittiğimde fark edebildim. Sonradan hayvanları aramak için araziye çıktık. Baktığımızda kurtların vermiş olduğu zararla karşılaştık. Birçok hayvanımız telef olmuş durumda. Avcılar da arazide dolaşırken telef olmuş koyunlarla karşılaşmış. Arazide aramaya devam ediyoruz. Hala eksik hayvanlarımız var. Zararımız çok büyük" dedi.

