Haberler Yaşam Haberleri Sivas’ta yapay zekâ ile oluşturulan modül dünyada bir ilk oldu
Giriş Tarihi: 2.4.2023 14:34 Son Güncelleme: 2.4.2023 14:55

Sivas’ta yapay zekâ ile oluşturulan modül dünyada bir ilk oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Akkoyun ve çalışma arkadaşları Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Bayram ile Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Mert Yeşilkanat tarafından TÜBİTAK projesi kapsamında makine öğrenmesi kullanarak tesir kesitlerini çevrimiçi hesaplamaya imkân sağlayan bir hesaplama modülü oluşturuldu. Modül, gerçekleştirilen çalışmalar arasında dünyada bir ilk oldu.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta yapay zekâ ile oluşturulan modül dünyada bir ilk oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Akkoyun ve çalışma arkadaşları Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Bayram ile Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Mert Yeşilkanat tarafından TÜBİTAK projesi kapsamında makine öğrenmesi kullanarak tesir kesitlerini çevrimiçi hesaplamaya imkân sağlayan bir hesaplama modülü oluşturuldu. Modül, gerçekleştirilen çalışmalar arasında dünyada bir ilk oldu.

ÖNCÜ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Çalışma grubu üyelerinden Prof. Dr. Serkan Akkoyun ve Doç. Dr. Cafer Mert Yeşilkanat tarafından, "Estimation of fission barrier heights for even–even superheavy nuclei using machine learning approaches" isimli çalışma ilgili alanda öncü sonuçlar elde etti.

NÜKLEER UYGULAMALAR AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Web of Science (WOS) dergi sıralamasında nükleer fizik alanında dünyada 5. sırada bulunan "Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics" dergisinde yayımlanan çalışma ile doğada bulunmayan ve henüz sentezlenmemiş süper-ağır atom çekirdekleri için makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak atomların yaşam süreleri ile ilişkili bir kavram olan fisyon bariyer seviyeleri başarılı bir şekilde tespit edildi.

Atomların yaşam süreleri ile doğrudan ilişkili bir parametre olan fisyon engel düzeyinin tespit ve tayini özellikle nükleer uygulamalar açısından oldukça önemlidir.

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Sivas’ta yapay zekâ ile oluşturulan modül dünyada bir ilk oldu
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