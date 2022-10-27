Siverek’te başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay akşam saatlerinde ilçenin oto galericiler sitesi yakınlarında oldu. Alınan bilgilere göre olay yerinde geçen vatandaşlar, yola yakın boş arazide bir erkek cesedini buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polis bölgede güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulmuş halde yerde yatan 21 yaşındaki Ferhat A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, ceset otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.