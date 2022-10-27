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Giriş Tarihi: 27.10.2022 17:41 Son Güncelleme: 27.10.2022 17:47

Siverek’te başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde boş arazide başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay akşam saatlerinde ilçenin oto galericiler sitesi yakınlarında oldu. Alınan bilgilere göre olay yerinde geçen vatandaşlar, yola yakın boş arazide bir erkek cesedini buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis bölgede güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulmuş halde yerde yatan 21 yaşındaki Ferhat A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, ceset otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siverek’te başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
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