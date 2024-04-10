Siverek’te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü 11 yaralı

Meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre ilk kaza öğle saatlerinde ilçeye Bağlı Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. C.A. idaresindeki plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte, araçta yolcu olan 3 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolda tekerleği patlayan ve park halinde bulunan aracı sollamaya çalışan bir araca, arkadan gelen başka bir araç çarptı bu kazada da 7 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAMADI

Bayramın ilk gününde meydana gelen 3. kazada akşam saatlerinde Siverek- Karpuzcu Mahallesi yolunda meydana geldi. Emir Lütfü Korkmaz (23) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek, takla attı. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yeri incelemesi sonrası hayatını kaybeden Korkmaz'ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Her 3 kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.