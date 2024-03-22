Siverek’te sel suları otomobili dereye sürükledi, yolcular faciadan kıl payı kurtuldu

Dün sabah erken saatlerinde başlayan ve gece yarısına doğru şiddetini artıran yağış, kent merkezi ile kırsal bölgelerde sele neden oldu. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken, Siverek-Viranşehir karayolu ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı.

OTOMOBİL DEREYE SÜRÜKLENDİ, YÜREKLER AĞIZA GELDİ

Siverek-Karacadağ bölgesinde taşan köprüden karşı tarafa geçmeye çalışan bir otomobil, suya kapılarak dereye sürüklendi. Otomobilde bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken, otomobil sel suları arasında mahsur kaldı.

SİVEREK-VİRANŞEHİR KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Gece boyunca devam eden yağış birçok yerde taşkınlığa neden olurken Siverek-Viranşehir karayolu, Taşlı köyü mevkiinde sular altında kaldı. Taşan köprü nedeniyle her iki yönde de ulaşım uzun süre sağlanamadı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN SERVİSLERİ YOLDA MAHSUR KALDI

Siverek Karacadağ ve Gürakar köyü bölgesinde okullarına gitmeye çalışan öğretmen ve öğrenci servisleri taşan dereler nedeniyle okullarına ulaşamadı.

KIRSAL MAHALLELER SULAR ALTINDA KALDI

Özelikle kırsal bölgelerde yoğun yağışın görüldüğü Siverek'te, ilçeye bağlı Şekerli ve bazı bazı köylerde de sel meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca evin sular altında kaldığı görüldü. Şehir merkezinde ise ufak çaplı sel dışında olumsuz bir gelişme olmadı.