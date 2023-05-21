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Giriş Tarihi: 21.5.2023 18:24 Son Güncelleme: 21.5.2023 18:26

Siverek’te silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bugün akşam saatlerinde 2 ailenin karıştığı taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı

Olay, İlçeye bağlı Gürakar Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada her 2 aileden toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında silah mermilerinin de isabet ettiği kişilerin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine Kırsal Mahalleye çok sayıda Jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma hastane çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan bazıları Şanlıurfa'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siverek’te silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı
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