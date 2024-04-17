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Giriş Tarihi: 17.4.2024 13:14 Son Güncelleme: 17.4.2024 13:47

Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Kaza sabah erken saatlerinde, Siverek-Şanlıurfa karayolu Aslanlı Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 1 otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi, yolculardan bazıları çevreye savrulurken, bazıları da hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 4 yaşındaki T.Ç.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kazada; A.G. (22) S.Ç.K(30) G.Ç (1) Y.K. (65) M.G(28) adlı 5 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Siverek’te trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
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