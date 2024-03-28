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Giriş Tarihi: 28.3.2024 23:56 Son Güncelleme: 28.3.2024 23:58

Siverek'te zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu 10. Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan bir otomobil motosiklete çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobil başka bir hafif ticari araca çarparak ikiye bölündü.

Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti öğrenildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ise Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Siverek'te zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
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