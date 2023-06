Siyam ikizleri 5 yaşına girdi

Antalya'da, kafaları yapışık hâlde doğan ve Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılarak Ankara'ya getirilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in 5. yaş günü kutlandı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ise Derman ve Yiğit'e doğum günü hediyesi olarak saat ve oyuncak araba hediye etti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Cumhurbaşkanı her zaman ikizleri destekledi.Şu an Derman kreş düzeyine geldi, Yiğit de hızla ona yaklaşıyor. Bir sonraki doğum günlerinde onları hayata adaptif ve okula başlamış bir şekilde görmeyi umut ediyor, buna ekip olarak kendimizi hazırlıyoruz" diye konuştu. Derman ve Yiğit'in genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Yaşar, "Normal yaşlarının getirdiği sorunlar, bir de büyümeyle ilgili geçirdikleri sürece bağlı problemlerin giderilmesi var ama bu sürece rağmen oldukça hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Ameliyatı gerçekleştiren İngiltere'deki doktoruyla da sürekli temas halindeyiz. Buradaki rehabilitasyon sürecinden çok mutlu kendisi. Hatta İngiltere'de de benzer bir merkez açmak istedi ve bu konuda da bizden destek istedi. Kendisine de destek veriyoruz. Ağır ameliyatlar geçirmiş veya ağır sorunları olan özel ikizlerin bu seviyeye gelmesi olağanüstü bir durum" değerlendirmesinde bulundu.Baba Ömer Evrensel de "Her şey daha iyiye doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler" dedi.