Siyam ikizlerine doğum günü sürprizi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizi çocukları 22 Haziran 2018'de sezaryen ile dünyaya geldi. Derman ve Yiğit adını verilen siyam ikizleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Londra'da gerçekleştirilen 3 ayrı başarılı operasyonla birbirinden ayrılarak 2 yıl önce Ankara'ya döndü. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören ikiz kardeşlerin sağlık durumu, doktorların yoğun ilgisi ve uygulanan tedavi sayesinde her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Derman yürüyor ve konuşuyor, Yiğit ise Derman'a göre daha yavaş bir gelişim sergiliyor. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Evren Yaşar, ikizlerin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Çocuklarımız iki yıldır bizimle. Kendileriyle çok zor günler atlattık. Fonksiyonel bir tedavi uyguluyoruz. Çocuklarımıza hastanemizde küçük cerrahi müdahaleler yapılıyor. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi, aileyi ve süreci yakından takip ediyor."Kendilerini asla yalnız bırakmadıkları için Başkan Erdoğan'a teşekkür eden baba Ömer Evrensel, "Çocuklarımızın sağlık durumu daha da iyiye gidiyor. Derman çok şükür yürüyor. Yiğit'in biraz zamana ihtiyacı var. Allah'ın izniyle her şeyi atlatacağız" dedi. Anne Fatma Evrensel ise "Yoğun ve zor bir süreçten geçiyoruz, bugünlere kolay gelmedik. Fizik tedaviyle çok güzel bir ilerleme kat ettik. Bir anne olarak evlatlarımın iyileşmesi beni mutlu ediyor" diye konuştu.