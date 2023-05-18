Şizofreni hastası ağabeyi tarafından öldürüldü

Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 299. Sokak'ta dün akşam saatlerinde hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz (41) ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini ve ağabeyini bıçakladı. Songül Şaşırmaz hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Abbas Şaşırmaz hastaneye kaldırıldı. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alındı.