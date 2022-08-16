Skuter kullanıcısı Dilara Gül’ün ölümüne neden olmuştu: ’Görmedim’ dedi!

TUTUKLULUK DEVAM



Mahkeme, dosyadaki kusur durumunun tespitine ilişkin olarak tanık dinlenmesine karar verdi. Bu aşamada tanıklar üzerinde baskı kurma girişiminde bulunma ihtimali bulunduğundan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma bir hafta sonraya ertelendi.

"YASAKLANMALI"



Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan baba Arif Gül, "Sanık görmediğini söylüyor, kendini aklayabilecek şekilde konuşuyor. Şahitler var tutanaklar var. Beklentimiz adaletin yerini bulması, sonuna kadar da devam edeceğiz. Kızımız daha önce de skuter kullanıyordu. Daha önce ufak tefek, her binen kişi ufak tefek düşmüştür. Ama böyle büyük bir kaza olmadı" dedi. Anne Neşe Gül ise "En yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi. Anne Gül, "Skuterlarla ilgili kurallar getiriliyor. Sizce bu yeterli mi?" sorusuna, "Bence yeterli değil. Bence kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı" dedi.

Avukat Vahit Kuzu, sanık tarafın özür dilemiş olsa da ifadesinde olayda bir kusuru olmadığını iddia ettiğini ve görüntülere göre sanığın çok hızlı gittiğini ve hızını daha arttırdığını ifade etti. Kuzu, "Ayrıca maktülün yolda kullandığını iddia ediyor. Ancak görüntülerde yolda kullanma değil, karşıdan karşıya geçme söz konusu. Eğer hızını makul düzeyde gitmiş olsaydı bu kaza da muhtemelen yaşanmayacaktı. Bu olay sebebiyle aile çok üzgün. Yargının gerekli kararı vereceğine inancımız sonsuz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU



İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül'ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.