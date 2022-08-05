Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından soruluyor. 3-0'lık galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarları rövanş maçını daha merakla bekliyor. Bu sebeple Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün soruları sıklıkla sorulmakta. Lincoln Henrique'nin yıldızlaştığı maç, böylece Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemesi için ön ayak oldu. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA 3'üncü ön eleme maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.