Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından soruluyor. 3-0'lık galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarları rövanş maçını daha merakla bekliyor. Bu sebeple Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün soruları sıklıkla sorulmakta. Lincoln Henrique'nin yıldızlaştığı maç, böylece Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemesi için ön ayak oldu. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!