Haberler Yaşam Haberleri Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 13:54

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Slovacko’yu kendi evinde Lincoln Henrique’nin 2 golü ve 1 asisti il 3 – 0 geçti. Böylece deplasmana rahat gidiyor. Eşleşmeyi geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalacak. Futbolseverler Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Fenerbahçe rövanş maçı haftaya yapılacak. Süper Ligi başlarken Fenerbahçe Slovacko maçına dair aratmalar devam ediyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından soruluyor. 3-0'lık galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarları rövanş maçını daha merakla bekliyor. Bu sebeple Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi gün soruları sıklıkla sorulmakta. Lincoln Henrique'nin yıldızlaştığı maç, böylece Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemesi için ön ayak oldu. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Çek Cumhuriyeti'nin Uherské Hradiště şehrinde oynanacak

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA 3'üncü ön eleme maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe turu geçtiği takdirde Avusturya'nın Austria Wien takımı ile eşleşecek.

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Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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