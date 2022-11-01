Slovenya’dan Ne Alınır? Slovenya’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek ve Yiyecek Olarak Ne Getirilir? k1

Orta Çağ'ı yaşatan şehirleri ile hayranlık uyandıran Slovenya'dan ne alınır diye düşünen çok sayıda turist vardır. Alp Dağları'nın muhteşem manzarasına yakından tanıklık etmek ve dönüşte birkaç hediyelik eşya satın almak isteyenler, Slovenya'da ucuz olan şeyler neler diye sorabilir. Yemyeşil doğası, yaz ve kış turizmi için uygun olan bölgeleri sayesinde dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Slovenya'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir? Slovenya'nın en bilinen hediyelik eşyaları neler?

Slovenya'dan Ne Alınır?

Slovenya'dan getirebileceğiniz birçok otantik ve ilginç hediyelik eşya vardır. Günümüzde, tatilden dönüşte alınabilecek orijinal hediyelik eşya bulmak oldukça zordur. Küreselleşme, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde aynı mağaza zincirlerinin konuşlandırılmasına neden olmuştur. Bu durum, Slovenya'da geçerli değildir. Biraz arama yaparak harika yöresel hediyelik ürünler bulmanız mümkündür. Slovenya, geleneklerini korumaya özen gösterir. Birçok satış noktasında, fuar tezgahlarında, zanaat ürünlerinin sergilendiği festivallerde el yapımı ve geleneksel hediyelik objeler satılır. Çanak, çömlek ve seramik eşyalara ilgi oldukça fazladır. Sloven tasarımcıların, hayal gücünün ve estetik anlayışının ürünü olan orijinal danteller, yün ve keçeden üretilen kıyafetler, aksesuarlar, işlenmiş taşlar karşısında etkilenmemeniz imkansızdır. Slovenya'dan alınacak belli başlı hediyelik ürünler arasında aşağıdakiler bulunur.

Kabak Çekirdeği Yağı

Sağlık açısından binbir çeşit faydası bulunan kabak çekirdeği yağı, tüm Sloven süpermarketlerinde rahatlıkla bulunabilir. Bu siyah yağ, salatalarınıza, mezelerinize ve yemeklerinize çok özgün bir tat vermenize yardımcı olur.

Piran Tuzu

Piran'ın tuz yatakları, Venedik'liler tarafından yüzyıllar boyunca tuz ambarı olarak kullanılmıştır. Ljubljana'nın eski caddesinde ve güzel küçük bir sahil kasabası olan Piran'ın merkez meydanında, bu tuzun satıldığı "Piranske Soline" dükkanı vardır. Piran tuzunu çok daha ucuza almak istiyorsanız, Mercator süpermarketlerine gitmenizde yarar var. Kavanozu, 1 ve 5 Euro arasında değişir.

Organik Bal

Slovenya, tam bir bal ülkesidir. Dükkanlarda, süpermarketlerde ve kırsal kesimde çok kaliteli doğal balların satışı yapılır. Kendiniz ve yakınlarınız bu hem lezzetli hem de şifalı bu ürünü hediye olarak alabilirsiniz.

Antika Ürünler

Bu güzel Adriyatik ülkesinin antika dükkanlarını ve Ljubljana bit pazarını dolaşırken karşınıza birbirinden değişik süs eşyası çıkabilir. Eski Yugoslavya'dan ve SSCB'den kalma nesneler, oldukça anlamlı hediyelik eşyalardır.

Yün Kıyafetler

Slovenler, koyun yününden şapka, bere, hırka, kazak, atkı, eldiven, patik, çorap ve hatta çeşitli süs objeleri gibi birçok ürün yapar.

Ahşap Ürünler

Ljubljana'da, hediyelik eşya satan dükkanlarda geleneksel ahşap ürünleri vardır. Ahşap çatallar, bıçaklar, kitap rafları, sehpalar, saatler, çerçeveler, tepsiler ve daha birçok hediyelik eşya bulunur.