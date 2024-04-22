SMA değil Ali kazandı



'BİZ ALİ'MİZE BUGÜN KAVUŞTUK'

Çok mutlu olduklarını ifade eden anne Saliha Akyüz, "Bugünü o kadar çok bekledik ki bugünün hayalini o kadar kurduk ki kaç geceyi sabah ettik, kaç sabahımız gece oldu bilmiyoruz. Sonunda bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize ve vesile olan herkese şükürler olsun. Biz Ali'mize bugün kavuştuk. Bugün Ali'miz evine, yuvasına ait oldu. İlk kez bu duyguyu yaşadık. Bir kuş gibi uçup gitmesin diye tüm kuşları onun için topladık. Şimdi Ali'miz kazandı" dedi.