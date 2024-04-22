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Giriş Tarihi: 22.4.2024 06:50 Son Güncelleme: 22.4.2024 07:00

SMA değil Ali kazandı

Mardin’de yaşayan Akyüz ailesinin 3,5 yaşındaki SMA Tip 1 hastası çocukları Ali’nin yurtdışında tedavi olabilmesi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Ali tedavi için Dubai’ye gidecek. Bu süre içerisinde 3 kez kalbi duran ve yeniden hayata tutunmayı başaran Ali’nin annesi Saliha Akyüz, “Bugünü o kadar çok bekledik ki bugünün hayalini o kadar kurduk ki kaç geceyi sabah ettik, kaç sabahımız gece oldu bilmiyoruz. Sonunda bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize ve vesile olan herkese sonsuz şükürler olsun” dedi.

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SMA değil Ali kazandı

Nusaybin ilçesinde yaşayan Ziya ve Saliha Akyüz çifti 3,5 yıl önce çocukları Ali'yi kucaklarına aldı. Ancak henüz 45 günlükken yapılan testler sonucunda küçük Ali'ye SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak bu süre içerisinde minik Ali'nin kalbi 3 kez durdu ve yeniden hayata tutundu. Aylarca hastanede yatıp, tedavi gördü. Yıllardır süren yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Tedavi için gereken para toplandı. Aile Türkiye'deki işlemlerinin ardından Dubai'ye gidecek.


'BİZ ALİ'MİZE BUGÜN KAVUŞTUK'
Çok mutlu olduklarını ifade eden anne Saliha Akyüz, "Bugünü o kadar çok bekledik ki bugünün hayalini o kadar kurduk ki kaç geceyi sabah ettik, kaç sabahımız gece oldu bilmiyoruz. Sonunda bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize ve vesile olan herkese şükürler olsun. Biz Ali'mize bugün kavuştuk. Bugün Ali'miz evine, yuvasına ait oldu. İlk kez bu duyguyu yaşadık. Bir kuş gibi uçup gitmesin diye tüm kuşları onun için topladık. Şimdi Ali'miz kazandı" dedi.

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SMA değil Ali kazandı
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