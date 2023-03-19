SMA değil Eliz kazandı

Malatya'da kuaförlük yapan Oktay ve Gizem Polat çiftinin kızları Eliz L. 3 buçuk aylıkken bronşit geçirdi. Tedavi altına alınan Eliz L.'ya, sonrasında 6 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Bunun üzerine ailesi, Malatya Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. Aile, yoğun geçen kampanyayla tedavi için gereken 35 milyon liranın yüzde 70'ini topladı. Ancak bu sırada asrın felaketineq yakalandı. Depremde hem evlerini hem de işyerlerini kaybeden Polat çifti, Samsun'da yaşayan ve kızlarına gönüllü annelik yapan Duygu Keser'in de desteğiyle Samsun'a sığındı.Burada devam eden kampanyayla, tedavi için gereken 35 milyon lira tamamlandı. Eliz L. gen tedavisi için Almanya'ya uğurlandı. Ailesi ve sevenleri küçük kız için Batıpark'ta palyaçolu ve konvoylu uğurlama töreni düzenledi. Eliz L.'nın annesi, "Yardım eden, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Polat ailesine destek olan gönüllü anne Duygu Keser ise, "Depremden sonra buraya gelen Eliz L.'nın ailesi için ev kiralamıştık. Hayırseverler de her türlü desteği verince gereken para toplandı. Çok mutluyum. Şimdi sıra Almanya'da tedavi olup sağlıklı bir şekilde geri dönmesinde" dedi.