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Giriş Tarihi: 30.10.2023

SMA değil minik Kumsal kazandı

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SMA değil minik Kumsal kazandı
Ceyda (25) ve Şahin Kar (26) çifti 2022'de bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşarken, sevinçleri 20 gün sürdü. Minik Kumsal'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, Kumsal'ın yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ardından Mersin'den, kızlarının hayata daha fazla tutunup, ilacını alabilmesi için Antalya'ya yerleşti. Kumsal için başlatılan yardım kampanyasında ise mutlu sona ulaşıldı. Minik Kumsal'ın yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken para toplandı. Şimdi Dubai'ye gitmeye hazırlanan Kar ailesi çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Kızımız hep kucağımızda olsun, beşiğinde uyusun istedik. Bu hastalık onu bizden almasın, gülüşleri fotoğraflarda solmasın istedik. Çok şükür halkımızda bize yardımcı oldu ve kampanyamız mutlu sonla bitti" dedi.

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SMA değil minik Kumsal kazandı
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