SMA hastası Mehmet Ali bebek tedavi için Dubai yolcusu

Mersin'de yaşayan, 13 günlükken SMA TİP 1 Hastalığı teşhisi konulan Mehmet Ali bebek için devlet millet omuz omuza verdi, yardım kampanyası tamamlandı. Mersin Valiliği onaylı kampanya, Erdemli Belediyesi, Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli STK kuruluşları ve binlerce vatandaşın desteğiyle yürütüldü. 19 ay süren kampanya süresince kermesler düzenledi, halka resmi, dini kurumlar tarafından yardım çağrısında bulunuldu, binlerce gönüllü vatandaş çağrıya kulak verdi.

Kampanyanın tamamlandığı bilgisini ise Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara verdi. Başkan Mustafa Kara, "Devlet, millet omuz omuza verdi, Mehmet Ali bebeğimizin kampanyası tamamlandı" dedi.

Mehmet Ali Bebek, anne, babası ve kardeşi ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'ya teşekkür ziyaretine geldi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Henüz 13 günlükken SMA TİP-1 hastalığı teşhisi konulan Mehmet Ali bebeğimiz için Mersin Valiliğimizce düzenlenen onaylı kampanyamız, bugün itibariyle sonuca ulaşmıştır. Vatandaşlarımızla bu müjdeli haberi paylaşmak istiyoruz. Devlet, millet omuz omuza Erdemlililerimiz yediden yetmişe bu kampanyaya destek verdi. Destek veren bütün hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah Mehmet Ali bebeğimizin yakında sağlıklı bir şekilde bu koridorlarda koştuğunu da göreceğiz. İnşallah hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.

Kampanyanın tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden anne Sümeyye Gölgeli, "Bizim Eylül 29'da başladı kampanyamız ve bugün itibariyle yüzde yüze ulaştı. Mersin Valiliğinden onaylı kampanyaydı zaten. 1.820 bin doları çok şükür bugün itibariyle hem Belediyemizin hem Kaymakamlığımızın hem de Erdemli halkının destekleriyle topladık. Allah kısmet ederse Mehmet Ali bundan sonraki süreçte Dubai yolcusu diyoruz. Buradan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Belediyemize, Kaymakamımıza, Erdemli halkına, Erdemli insanına, Erdemlisine sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz " diye konuştu.

Öte yandan 19 ay süren kampanya kapsamında tedavi için gerekli olan 1.820 bin dolar (60 milyon) toplanarak kampanya tamamlandı. Aile vize işlemlerinin ardından Dubai'deki, Madcare Hastanesi'ne gidecek.