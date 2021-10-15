SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Öznur Işıkdere ve Murat Işıkdere çiftinin 3 yaşındaki SMA hastası kızları Defne için zaman daralıyor. SMA hastası Defne'nin sağlığına kavuşabilmesi için 2 milyon 200 bin ABD doları para toplaması gerekiyor.

Dubai'deki bir hastanede tedavi görmesi planlanan ve halen 10,5 kilogram ağırlığında olan minik Defne'nin, 3 kilogram daha alması halinde, tedavisi mümkün olmayacağı ifade eden anne Öznur Işıkdere, "Defne SMA Tip 1'ler kadar güçsüz Tip 2'ler kadar ise güçlü bir bebek olmadığı için güçlü SMA Tip 1 olarak geçiyor. Kampanyamızın yüzde 12'lik dilimini tamamladık. Valilik iznimizi Haziran ayında aldık ve 1 yıl süremiz var" dedi. Bugüne kadar birçok STK ve ünlü ismin kampanyaya destek olduğu öğrenilen minin Defne'nin 13 Ekim'de doğduğunu söyleyen anne Öznur Işıkdere yardımseverlere seslenerek "Gelin hep birlikte çocukluğunu hediye edelim" dedi.