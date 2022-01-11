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Giriş Tarihi: 11.1.2022 17:49 Son Güncelleme: 11.1.2022 17:50

SMA hastası Yusuf Barkın hayata tutunabilmek için gelecek yardımları bekliyor

SMA hastası Yusuf Barkın hayata tutunabilmek için gelecek yardımları bekliyor

Kocaeli’nde SMA hastası 4 yaşındaki Yusuf Barkın’ın Dubai’de tedavi olup sağlığına kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı. Tedavi için 30 milyon lira paraya ihtiyaç olurken, şu ana kadar 1.5 milyon lira toplanabildi.

SMA hastası Barkın hayata tutunabilmek için gelecek yardımları bekliyor. Kocaeli'nde yaşayan Hava, Barış Kaplan çifti bir süre önce 4 yaşındaki oğulları Yusuf Barkın'ın SMA tip1 hastası olduğunu öğrendi.

4 yaşındaki Barkın’ın ailesi yardım bekliyor! Tedavisi için 6 ay süre kaldı | Video

"ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR"

Açıklamada bulunan anne Hava Kaplan, "Zamana karşı yarışıyor, sürekli kasları eriyor. Ağzından beslenemiyor yaklaşık 4 yıldır tükürüğünü yutmakta bile zorlanıyor. Bu da bizi çok üzüyor." dedi.

Aile çocuklarına, Dubai'de uygulanan ve SMA hastalarına yüzde 98 iyileşme umudu vadeden gen tedavisi uygulamaya karar verdi. Fakat yüksek tedavi ücretini karşılayamayan aile kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Barkın'ın tedavisi için 6 ay süresi kaldı.

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SMA hastası Yusuf Barkın hayata tutunabilmek için gelecek yardımları bekliyor
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