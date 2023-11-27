Haberler Yaşam Haberleri SMA’lı Aytun Miraç bebeğin kampanyasında yüzde 90’a ulaşıldı
Giriş Tarihi: 28.11.2023

SMA’lı Aytun Miraç bebeğin kampanyasında yüzde 90’a ulaşıldı

SMA’lı Aytun Miraç bebeğin kampanyasında yüzde 90’a ulaşıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grup Amirliği personeli Osman Erbay ve eşi Ebru Erbay'ın ilk çocukları olan 2 aylık Aytun Miraç'a 17 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Çift, teşhisin konulmasının ardından gerekli tedavi yollarına başvurdu. Aytun Miraç'ın yurt dışında zolgensma tedavisi alabilmesi için aile, Kocaeli Valiliği onaylı kampanya başlattı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe Yerleşkesi'ne zatürre nedeniyle yatışı yapılan Aytun Miraç için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin yanı sıra STK'lar ve vatandaşlar da seferber oldu. Konuyla ilgili sosyal medyadan da yardım yayınları yapılırken baba Erbay, ilacın yaklaşık 2 milyon dolar olduğunu söyledi. Başlatılan kampanyada toplanan yardımlar ile gerekli olan paranın yüzde 90'ı tamamlandı. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı hesaptan İYİ Parti'ye açık operasyon: Yerel seçim öncesi aba altından sopa!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Türkiye, Gazze için devrede: İnsani destek için yeni adımlar atılıyor! Sahra hastanesi ve konteyner kent hazırlığı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çocuklarımı ayırdığımı söylüyorlar
SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu davasında dinlenen tanık Ergün Poyraz'dan şok çıkış: Tetiği çekeni biliyorum!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
SON DAKİKA | Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı
Son dakika haberleri… Sivas’ta 6 gollü müthiş düello! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a diş geçiremedi...
Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi
ARKADAŞINA GÖNDER
SMA’lı Aytun Miraç bebeğin kampanyasında yüzde 90’a ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA