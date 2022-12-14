SMA’lı Ebrar tedavi için Dubai’ye gitti

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi iddialarına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan dava açılmış, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü verilmişti.
10 YIL ÖNCE TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ
Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2012 yılında mağdur H.K.G.'nin kemik yaşının ölçülmesi için hastaneye sevk edildiği, ancak hastanenin 10 Aralık 2012 tarihli raporunda mağdurun 21 yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine savcılığın takipsizlik kararı verdiği açıklanmıştı.
SAHTE RAPOR HAZIRLAYAN DOKTORLAR İÇİN HESAP VAKTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 10 yıl önce soruşturma kapsamında sahte kemik testi raporu verdikleri iddia edilen doktorlar hakkında harekete geçti, şüpheli doktorlar hakkında soruşturma başlattı. İlerleyen günlerde heyet raporu hazırlayan bu doktorların savcılıkta ifadeye çağırılacağı bekleniyor. Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde söz konusu raporda imzası bulunan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.