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Giriş Tarihi: 15.12.2022

SMA’lı Ebrar tedavi için Dubai’ye gitti

6 yaşındayken dini nikâh adı altında "evlendirilerek" yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G.'ye 2012 yılında 14 yaşındayken sahte kemik testi raporu hazırlayıp 21 yaşında gibi gösteren 10'a yakın doktor hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
SMA’lı Ebrar tedavi için Dubai’ye gitti

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi iddialarına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan dava açılmış, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü verilmişti.

10 YIL ÖNCE TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2012 yılında mağdur H.K.G.'nin kemik yaşının ölçülmesi için hastaneye sevk edildiği, ancak hastanenin 10 Aralık 2012 tarihli raporunda mağdurun 21 yaşında olduğunun bildirilmesi üzerine savcılığın takipsizlik kararı verdiği açıklanmıştı.

SAHTE RAPOR HAZIRLAYAN DOKTORLAR İÇİN HESAP VAKTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 10 yıl önce soruşturma kapsamında sahte kemik testi raporu verdikleri iddia edilen doktorlar hakkında harekete geçti, şüpheli doktorlar hakkında soruşturma başlattı. İlerleyen günlerde heyet raporu hazırlayan bu doktorların savcılıkta ifadeye çağırılacağı bekleniyor. Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde söz konusu raporda imzası bulunan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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SMA’lı Ebrar tedavi için Dubai’ye gitti
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