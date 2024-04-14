SMA’lı Fevziye’nin çifte bayramı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Mehmet Cahit ve Menekşe Ete çifti, 2 yıl önce çocukları Fevziye'yi kucaklarına aldı. Minik Fevziye'ye topuk kanından yapılan test sonucu henüz 58 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Aile, tedavi için gereken 1 milyon 820 bin doları toplayabilmek için mücadele veriyordu. Beklenen mutlu haber ise aylar sonra geldi. Fevziye'nin tedavisi için gereken para toplandı.Çifte bayram yapan aile büyük mutluluk yaşadı. Ete ailesi, "2 yıl süren elim bir mücadeleden alnımızın akıyla çıktık, Rabbimize binlerce kez şükürler olsun görülmeyen duyulmayan yavrumuzu Allah'ın izni sizlerin vesilesiyle ilacına kavuşturacağız inşallah. Rızkından bizlere ayırıp yardım eden, dua eden, paylaşım yapan, emeklerini bizden esirgemeyen herkese minnet borçluyuz. Ne olur diğer SMA hastası çocuklarımızın ellerini de bırakmayın. Bu çocuklar halkımızın desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyor" dedi. Aile Türkiye'deki işlemlerinin ardından tedavi için Dubai'ye gidecek.