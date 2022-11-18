SMA’lı Göktuğ yardım bekliyor

Bursa'da, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 3 yaşındaki Göktuğ Aykan, sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor. Baba Eray Aykan, oğlunun tedavisi için valiliğe başvurup yardım kampanyası başlattı. Gerekli olan 1.8 milyon doların toplanması halinde oğlunun hayata tutunabilmesi için gerekli ilacı temin edebileceklerini dile getiren Aykan, yardımseverlerin desteğini istedi. Minik Göktuğ'nun hayata tutunabilmesi için düzenlenen kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, baba Eray Aykan'a 0 535 810 95 07 no'lu telefondan ulaşabilir.