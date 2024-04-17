SMA’lı kızı için kanser tedavisini bile olamıyor... ‘Ben önemli değilim yeter ki kızım yaşasın’

Lokman ve Sultan Yılmaz çifti 2020 yılının Temmuz ayında dördüncü çocukları İlknur'u kucaklarına aldı. Doğumdan 7 ay sonra İlknur'un iki bacağının farklı uzunlukta olduğu fark edildi. Ameliyat edilen İlknur'un 2 yaşında ikinci bir ameliyat olması gerektiği söylendi.

Aile çocuklarını ikinci kez ameliyata alınacağının hazırlıklarını yaparken, tetkiklerde İlknur'un SMA Tip 1 olduğu tespit edildi. İlknur'dan öncede bir çocuklarının doğduğu gün kaybeden aile çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için hemen harekete geçti. Valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası henüz yüzde 56'ya ulaştı.

KANSER HASTASI ANNE TEDAVİ OLMUYOR

Aile çocuklarının yaşaması için mücadele verirken anne Sultan Yılmaz'ın göğsünde kitle tespit edildi. Kızını emdirdiği için tedavi bile olamayan anne, önemli olan kızının yaşaması olduğunu söylüyor. Sultan Yılmaz, "Kızıma benden başka bakacak kimse yok. Benim tedavim önemli değil. Önemli olan İlknur'umun yaşaması. Ne olur kızımın elinden tutun. Onun elinden tutup bir bakkala bile götüremedim. Kızıma bayramlık giydiremedim. Günlerimiz hastane odalarında geçiyor. Kilo almasın diye yemek bile yediremiyorum. Artık kemikleri bile görünür durumda. Kendi halime değil kızımın durumuna üzülüyorum" dedi. Kızının tedavi parasının biran önce toplanabilmesi için evini ve işyerini sattığını belirten baba Lokman Yılmaz ise, " Bana baba dediği her an ciğerimden bir şeyler sökülüyor, içim yanıyor. 4 yaşında acı çeken evladıma mı yanayım, 14 yaşında dünyanın bu yüzüyle tanışan kızıma mı, 18 yaşında kardeşi için okulu bırakan oğluma mı? Yalvarırım artık sesimizi duyun" diye konuştu.