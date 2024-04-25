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Giriş Tarihi: 26.4.2024

SMA’lı Mehmet Ali’nin umutları yeşerdi

DURHASAN ŞAHİN
SMA’lı Mehmet Ali’nin umutları yeşerdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Abdurrahman (29) ve Sümeyye Gölgeli (26) çiftinin 21 aylık oğulları Mehmet Ali Gölgeli'ye 13 günlükken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. Bu haberi alan aile, umutsuzluğa kapılmadan çocuklarının tedavisi için harekete geçti. Mersin Valiliği onayı ile başlatılan yardım kampanyası, Erdemli Belediyesi, Erdemli Kaymakamlığı, STK kuruluşları ve binlerce vatandaşın desteğiyle yürütüldü.




60 MİLYON TL TOPLANDI
Eylül 2022'de başlayan ve 19 ay süren kampanya süresince kermesler düzenledi, halka resmi ve dini kurumlar tarafından yardım çağrısında bulunuldu. Binlerce gönüllü vatandaş çağrıya kulak verdi ve tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar (60 milyon TL) toplandı. Büyük mutluluk yaşayan Gölgeli ailesi, kampanyaya destek veren Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Kara, "Devlet-millet omuz omuza verdi, Mehmet Ali bebeğimizin kampanyası tamamlandı" derken, anne Sümeyye Gölgeli ise, "Allah kısmet ederse Mehmet Ali bundan sonraki süreçte Dubai yolcusu diyoruz. Buradan herkese de çok teşekkür ediyoruz" dedi. Aile vize işlemlerinin ardından Dubai'deki, Madcare Hastanesi'ne gidecek ve Mehmet Ali bebeğin tedavisi Dubai'de sürecek.
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SMA’lı Mehmet Ali’nin umutları yeşerdi
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