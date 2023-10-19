SMA’lı Ömer Asaf’ın tedavisi için 2 ayı kaldı

BİR tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) ile mücadele eden Ömer Asaf Kara için başlatılan yardım kampanyasında sona gelindi. Yardım kampanyasında hedeflenen miktarın yüzde 90'ına ulaşıldı. 22 aylık Ömer Asaf'ın gen tedavisi olabilmesi için 2 yaşın altında olmak kritik önem taşıyor. Minik Ömer Asaf'ın annesi Gülsüm Kara, "Son düzlüğe ulaştık. Daha hızlı adımlarla ilerleyerek bir an önce yüzde 100 olmayı ümit ediyoruz. Ömer Asaf çok yoruldu. Lütfen Ömer Asaf'ımın elini bırakmayın. Bebeğimiz 2 yaşına girmeden onu tedavisine hep birlikte kavuşturalım" dedi.