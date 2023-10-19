Haberler Yaşam Haberleri SMA’lı Ömer Asaf’ın tedavisi için 2 ayı kaldı
Giriş Tarihi: 20.10.2023

SMA’lı Ömer Asaf’ın tedavisi için 2 ayı kaldı

SELDA FIRAT SELDA FIRAT
SMA’lı Ömer Asaf’ın tedavisi için 2 ayı kaldı
BİR tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) ile mücadele eden Ömer Asaf Kara için başlatılan yardım kampanyasında sona gelindi. Yardım kampanyasında hedeflenen miktarın yüzde 90'ına ulaşıldı. 22 aylık Ömer Asaf'ın gen tedavisi olabilmesi için 2 yaşın altında olmak kritik önem taşıyor. Minik Ömer Asaf'ın annesi Gülsüm Kara, "Son düzlüğe ulaştık. Daha hızlı adımlarla ilerleyerek bir an önce yüzde 100 olmayı ümit ediyoruz. Ömer Asaf çok yoruldu. Lütfen Ömer Asaf'ımın elini bırakmayın. Bebeğimiz 2 yaşına girmeden onu tedavisine hep birlikte kavuşturalım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Son dakika: ABD İsrail'e atılan füzeleri engelledi! Savaş gemileri 'Kalkan' oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
SON DAKİKA: İsrail Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu! Ölü ve yaralılar var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti
Gazze'de insanlık dramı! İsrail hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' tepkisi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
SMA’lı Ömer Asaf’ın tedavisi için 2 ayı kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA