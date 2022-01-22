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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Soba faciası: Anne ve kızı öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Soba faciası: Anne ve kızı öldü
ADANA Seyhan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı Nejla Keleş (56) ile annesi Sultan Keleş'in (89) ölümüne neden oldu. Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Telekomünikasyon firmasında çalışan İbrahim Kırklık (20), dün sabah işe gitmedi. Durumdan şüphelenen ailenin yakınları eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Sultan Keleş ve kızı Nejla Keleş'in sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrı bir odada uyuyan Nejla Keleş'in oğlu İbrahim Kırklık ise hastanede tedaviye alındı.

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Soba faciası: Anne ve kızı öldü
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