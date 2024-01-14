Soba gazı faciasında yaşlı çift öldü

Gaziantep'in Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Ayşe Fatma (83) ve eşi Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Elmas çiftinin yaşamını yitirdiğ e Fatma (83) ve eşi Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Elmas çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirtilen çiftin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.