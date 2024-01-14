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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Soba gazı faciasında yaşlı çift öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Soba gazı faciasında yaşlı çift öldü
Gaziantep'in Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Ayşe Fatma (83) ve eşi Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Elmas çiftinin yaşamını yitirdiğ e Fatma (83) ve eşi Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Elmas çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirtilen çiftin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Soba gazı faciasında yaşlı çift öldü
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