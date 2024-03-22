Sobadan sızan gaz, 4 can aldı

Kayseri ve Kastamonu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi öldü. Kayseri'nin Develi İlçesi'ne bağlı kırsal Köseler mahallesinde yaşayan Nezir (86) ve Hüsne Güçlü (90) çiftinin bir süredir dışarı çıkmadıklarını fark eden mahalle bakkalı jandarmayı aradı. Mahalleye gelen jandarma ekibi yaşlı çiftin evine girdiğinde ikisini de yataklarında hareketsiz buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüsne Güçlü'nün yatalak hasta olduğu kocasının da ona baktığı öğrenildi. Yapılan otopsilerinde, çiftin 5 gün önce sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldükleri belirlendi. Kastamonu'nun Tosya İlçesinde de Mustafa ve Ayşe Topuz (77) çiftine telefonla ulaşamayan kızları Kamuran Yavuz, ailesinin eve gidince, anne ve babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Topuz çiftinin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.