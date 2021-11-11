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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Sobadan sızan gaz bir aileyi zehirledi

Sobadan sızan gaz bir aileyi zehirledi
ŞEHİR dışında çalışan Hikmet Temel, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine ulaşamayınca akrabalarına haber verdi. Dün sabah saat 10.00'da eve giden yakınları yanıt alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki yoğun dumanı fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede eve gelen ekipler, anne Betül, oğlu Atakan ve kızı Melike Temel'i, hastaneye kaldırdı. Anne ve 2 çocuğu, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. DHA

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Sobadan sızan gaz bir aileyi zehirledi
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