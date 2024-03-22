Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Hilmi Şekerci Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Ayşe Topuz (77) çiftine telefonla ulaşamayan kızları Kamuran Yavuz, ailesinin evine gitti. Eve giren Kamuran Yavuz, baba ve annesinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa Topuz ile eşi Ayşe Topuz'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.