Şoför asli kusurlu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hemzemin geçitte 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda şoför Bilal K. ‘asli’ kusurlu bulundu
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 Eylül'de Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000- 1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Bilal K.'nin kullandığı servis aracına çarpmıştı. Kazada, araçtaki 7 kişi yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Bilal K. tedavisinin ardından tutuklanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Biriminden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyeti hemzemin geçitteki kaza ile ilgili raporunu hazırladı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan raporda, minibüs sürücüsü Bilal K'nin kazada ışıklı ve sesli "dur" talimatına uymadığı, demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerektiği belirtildi. Raporda ifadesine yer verilen yük treni ikinci makinisti Ali Dinç, makinist Abidin Yeşilmen'in hızı düşürerek ışıklı, sesli, kornalı uyarılarını yaptığını, geçiş sırasında bariyerlerin arasından sağ taraftan beyaz minibüsün demir yoluna aniden giriş yaptığını belirtti. Dinç, makinist Yeşilmen'in fren yaptığını ancak durma mesafesi 200 metre kadar olduğu için araca çarpıp, 10-15 metre ileride durabildiklerini ifade etti. Trende birinci makinist Yeşilmen ise hemzemin geçide gelmeden sesli ve ışıklı ikazlar ile ilerlediklerini bildirdi. Yeşilmen, bariyerler kapalı, ikazlar aktif durumda ve bütün araçlar bekleme halindeyken, bir anda Velimeşe yönüne gitmeye çalışan minibüsün bariyerleri çapraz olarak geçmeye çalıştığını, kullandığı trenin hızının 60-65 km/saat olduğunu ve hemzemin geçitte fren mesafesini geçtikleri için minibüse çarptıklarını kaydetti.
Servis şoförü Bilal K. hakkında daha önce de aracı hızlı kullandığı ve trafiği tehlikeye attığı için şikayetler olduğunun aktarıldığı raporda, avukatlar, "Kazada 7 kişi vefat etmiş, 6 kişi yaralanmıştır. Şüpheli sürücü treni görebilecek ve duyabilecek konumdadır. Bilal K. çalıştığı firmanın yetkililerine ve aracı işletenlere, trafik kurallarına riayet edilmediği, aracı hızlı kullandığı ve trafiği tehlikeye atması nedeni ile şikayet edilmiştir ancak ilgililer görevden almadıkları için sorumludurlar" ifadelerini kullandı.
Raporda, minibüs şoförü "asli", Karayolları Genel Müdürlüğünün yerel idaresi de olay yerindeki beyaz çizgilerin silik olması nedeniyle "tali" kusurlu bulundu.