’Soğuk çay’ tartışmasında müşterisini öldüren sanığa müebbet

Olay, 14 Ağustos 2021'de saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tatil için Ankara'dan Antalya'ya 2 araçla giden emlakçı Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeni yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. İkinci gelen çayın soğuk olduğunu söyleyen Emel Göçer'e, iddiaya göre seyyar çaycı Muhammet İlhan, "Hava sıcak. Bu havada sıcak çay mı içilir?' dedi. İkili arasında tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 40 metre uzaklıktaki dükkanına gidip, ruhsatsız tabancasını alan Muhammet İlhan, gelip Emel Göçer'in başına tek el ateş etti. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emel Göçer, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.