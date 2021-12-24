Soğuk havaya aldırış etmeden yeni çocuklu anneleri ziyaret ediyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, mahalle mahalle ve ev ev gezerek kadınların yaşadığı ailelere moral ziyaretlerinde bulunuyor. Yetim çocuklara teselli veriyor, yeni doğan bebekleri olan annelere çeşitli hediyeler takdim ediyor. Kadınlar tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanan Dürdane Beyoğlu, kucağına aldığı çocuklarla oynayıp anneleriyle çocuk sevgisi üzerine sohbetler gerçekleştirerek renkli görüntülerin oluşmasını sağlıyor.

"ÇOCUKLAR BİZE ALLAH'IN EMANETİDİR"

Çocukların anne ve babalara Allah'ın hediyesi ve emaneti olduğunu belirten Beyoğlu, "Ziyaretlerimizde yetim ve öksüz yavrularımıza ayrı bir önem atfediyoruz. Çünkü yetim ve öksüz büyüyen alemlerin efendisi bir peygamberin ümmetiyiz. "Kim bir yetimin başını Allah rızası için okşarsa, elinin değdiği her kıl için kendisine sevap verilir" diye buyurmuştur iki cihan serveri peygamberimiz. Aynı şekilde her doğan yeni çocuk anne ve babalara Allah'ın hediyesi ve emanetidir. Annelik çok kutsal bir görev. Annelerimizle bir araya gelerek dertleşiyoruz. Allah, bütün evlatlarımızı dinine, vatanına ve milletine layık evlatlar olarak yetişmeyi nasip etsin. Niyetimiz tamamen Allah'ın rızasına mazhar olmak ve gönüller kazanmaktır." diye konuştu.