Soğuk kış günlerinde yazlık evini kedilere tahsis etti
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ELAZIĞLI hayvansever Mehmet Sami Seferoğulları, yazlık evini kış aylarında soğuktan etkilenen kedilerin kullanımına tahsis etti. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Yedigöz küme evlerinde yazlık bahçeli evi olan Seferoğulları, soğuk kış günlerinde evinin kapısını bodrum, kümes ve bahçesini kullanmaları için sokak kedilerinin kullanımına açtı. Emekli ve 2 çocuk babası Seferoğulları, evin kedilere ayırdığı bölümüne halı serdi, kulübe ve yiyecekleri muhafaza etmek için buzdolabı koydu. Ailesiyle kışı kent merkezindeki evinde geçiren Seferoğulları, 18 kedinin bakımı ve beslenmesi için her gün 12 kilometre yol katediyor. Seferoğulları, elleriyle beslediği hayvanlarla zaman geçirerek moral buluyor. Seferoğulları, "Bunlar Allah'ın bizlere emaneti, canımdan bir parça. Evime ne alıyorsam onlara da alıyorum" diyor. AA