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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Soğuk kola istedi 25 bin lirayı çalıp kaçtı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Soğuk kola istedi 25 bin lirayı çalıp kaçtı
İSTANBUL Yenibosna'da fırıncılık yapay Hataylı depremzede Kadir Çağlar'ın işyerine gelen bir kadın müşteri dolaptan soğuk kola istedi. Çalışan kolayı vermek için arkasını döndüğünde kola isteyen kadın hırsız, masanın üzerindeki çantayı alıp kendi çantasının içine attı. İçinde yaklaşık 25 bin liralık kira parsası ve cep telefonu olan çantayı alıp kaçan hırsız aranıyor. Esnaf Çağlar; "Ben dışarda uğraşırken gelip girdi. Çalışan çocuktan kola istemiş, çocuk kolayı vermek için arkasını dönünce hemen çantayı alıp kendi çantasının içine koyuyor. İçinde yaklaşık 25 bin lira vardı. Buranın kira parasıydı. Bir de cep telefonu vardı. O parayı 50 kuruşlarla biriktirdik. Yazıklar olsun" dedi.

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Soğuk kola istedi 25 bin lirayı çalıp kaçtı
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