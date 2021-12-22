Soğuk, sulama göletlerini dondurdu

Yaz aylarında kırsal kesimde sebze ve meyve ağaçlarının sulanmasında kullanılan Tozlu, Aydınlar ve Güzeloluk sulama göletlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu donduğu bildirildi.



Meteoroloji'nin Mersin için uyardığı yağışlı hava dalgası kenti terk etmesine rağmen yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.



Erdemli ilçesinin bin 500 rakımlı bölgesinde yer alan ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Tozlu Göletinde buz tuttu. Çevresine karın düştüğü göletin sulama amaçlı kullanıldığı, bu yıl beklenen yağışların etkili olmasıyla tekrar eski seviyesine gelmesi beklendiği kaydedildi.



Öte yandan Erdemli-Ayrancı karayolunun 55'inci kilometresi Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatılırken bölgeye gezmeye ve piknik yapmaya gelenler ile avcıların gelmesi gözlendi.