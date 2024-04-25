Soğuk zinciri bozulmuş ilaçlara operasyon… Piyasa değeri 50 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 15-25 Nisan tarihleri arasında peş peşe yasa dışı ilaç operasyonları düzenledi. Sahte, kaçak ve yasa dışı bazı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin yetkisiz olarak depolandığı 16'sı ikamet adresi, 20'si iş yeri olmak üzere toplamda 36 adrese baskın yapıldı. Seri operasyonlar kapsamında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; soğuk zincire tabi olan ve bozulduğu tespit edilen alerji testleri, botoks ilaçları, dolgu malzemeleri, kanser, diyabet, enfeksiyon, tansiyon ve cinsel hastalıkların tedavilerinde kullanılan çok sayıda ilaç ve medikal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen ilaç ve malzemelerin piyasa değerinin toplamda 50 milyon lira olduğu ifade edildi. Dokuz kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.