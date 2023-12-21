Şok uygulamalarda suçlular Yunus polislerinden kaçamıyor

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus timleri suç ve suçluyla mücadele için uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler Buca'daki uygulama esnasında polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan F.T.'nin yapılan sorgusunda, 'silahlı yağma' suçundan 26 yıl 41 gün hapis cezası, olayla ilgili yalan beyanda bulunan yanındaki İ.E.'nin ise 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

2 şüphelinin yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 8 dolu ve 1 boş kovan ele geçirildi. Yunus polisleri tarafından Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada ise, şüphe üzerine durdurulan A.İ. adlı bir kişinin, 'silahlı yapma' suçundan 26 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. A.İ. de polis ekiplerince emniyete götürüldü. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.