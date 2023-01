Sokağa terk edilen bebeğe devlet sahip çıktı

Karacaören köyünde, geçen yıl 19 Aralık'ta, hayvanlarına bakmak için dışarı çıkan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, evinin önünde battaniyeye sarılı bebek gördü. İhbarla gelen sağlık ekiplerce Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen kız bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. İlk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen bebek, burada kuvöze konulup, tedaviye alındı. Jandarma, bebeği dünyaya getirip, sokağa terk eden kişinin, M.Y. olduğunu belirledi. Olaydan 1 gün sonra gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y., ifadesinde, bebeğin nikahlı eşinden olduğunu belirtti. Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan bebek, hastane yönetimince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline verildi.