Sokağı hamam böcekleri bastı

Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Güler Sokak günlerdir hamam böceklerinin istilasına uğramış durumda. Sokakta yaşayan vatandaşlar böcek istilası nedeniyle zor anlar yaşarken belediye ekiplerinden sokağın ilaçlanmasını bekliyor. Özellikle geceleri ve sabah saatlerinde yoğun bir şekilde görülen böcekler nedeniyle kapı ve cam açamadıklarını belirten sokak sakinlerinden Güler Tuna, "Havalar ısınmaya başlayınca bu hamam böcekleri çıkıyor ve mahalleyi sarıyor. Özellikle aşağı indiğimde kuşların kapısından çok çıkıyor ve buradan bütün mahalleye yayılıyor. Yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Yağmurlar çok yağdığı için son günlerde herhalde rutubetten olabilir diye düşünüyoruz. Ev sahibi merdivenin altında yuvaları olduğunu oradan çıkıp geldiklerini söylüyor. Henüz ilaçlama yapılmadı. Sanırım komşular belediyeye haber verdi ilaçlama için" dedi. Mustafa Turgut, "Hamam böcekleri sardı sokağı. Sabahları çok görüyoruz. Yol boyu sarmıştı. Merdivenin altından çıkıyor diye söyledi komşular. Belediyeye ilaçlatın dediler ben de onun için geldim. Belediyeye haber vermiş komşular. Bu böcekler geçen sene de vardı. Bu sene de çıktı ama nerden geliyor ne oluyor bilmiyorum. Herhalde rutubetten oluyor, güvencinler var, tahminim öyle. Merdivenin altında rögar var, pis su gideri, oradan da geliyor olabilir. Önceki sene de pire sardı. Belediyeye gittim. İlaçladılar ama kesilmemişti. Piyasadan aldığımız özel ilaçla önleyebilmiştik. Sonra kayboldu. Komşumuz köpek besliyordu sanırım ondan gelmişti. Pireden kurtulduk şimdi de hamam böcekleri ile uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.