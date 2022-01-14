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Giriş Tarihi: 15.1.2022

‘Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız’

‘Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız’
Şanlıurfa'da, Siverek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emir Haktan Yakşi'nin, durakta servis beklerken üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalışması herkesi duygulandırmıştı. SABAH'a konuşan 13 yaşındaki Emir Haktan, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım, onlar dilsizdir, merhamet göstermemiz gerekiyor. Kediyi bahçemize getirip ona sahip çıktım, şu an evimizin bahçesinde elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Kedi bana alıştı. Evimizin önünden ayrılmıyor, sürekli beni takip ediyor" dedi. Emir Haktan, arkadaşları ve okuldaki öğretmenleri tarafından tebrik edildi. Lütfü YALGI / SABAH

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‘Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız’
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