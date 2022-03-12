Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar...Trafik polisleri sokak köpeklerini böyle besledi

İstanbul Polisi, karla mücadele yolların açılmasıyla ilgili çalışmalarını ve tedbirleri almayı sürdürürken bir yandan da sokak hayvanlarını unutmadı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; soğuk hava ve yoğun kar yağışında sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere yiyecekler verdi.

Bazı hayvanlar polisler tarafından soğuktan ve kardan olumsuz yönde etkilenmemeleri için kapalı alanlara alındı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Polisleri'nin sokak köpeklerini beslediği anlar objektiflere böyle yansıdı.