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Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:39 Son Güncelleme: 28.11.2022 12:42

Sokak köpeğini boğmaya çalıştı! Görüntüler kan dondurdu!

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin üzerine oturduğu köpeğini boğmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili olayı gerçekleştiren şüpheli E.Ç.K. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest kaldı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak köpeğini boğmaya çalıştı! Görüntüler kan dondurdu!

Sarıyer ilçesi Maden Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde önceki gün gece saatlerinde şüpheli bir şahsın köpeği öldürmeye çalıştığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine geçildi. Olay yerinde ekiplerce yapılan incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde şüpheli şahsın eşkâli belirlenerek yakalama çalışmaları başlatıldı. Kısa süre içerisinde şüpheli şahıs Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Sokak köpeğini boğmaya çalıştı! Görüntüler kan dondurdu!
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