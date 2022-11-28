Sokak köpeğini boğmaya çalıştı! Görüntüler kan dondurdu!

Sarıyer ilçesi Maden Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde önceki gün gece saatlerinde şüpheli bir şahsın köpeği öldürmeye çalıştığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yerine geçildi. Olay yerinde ekiplerce yapılan incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde şüpheli şahsın eşkâli belirlenerek yakalama çalışmaları başlatıldı. Kısa süre içerisinde şüpheli şahıs Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.