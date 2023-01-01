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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Sokak köpekleri kâbusu yaşattı

Bolu’da, çocuklarını okula bırakıp eve dönen Nurgül Yalçın, sokak köpeklerinin saldırısında bacağından yaralandı. Yalçın, aracıyla yoldan geçen vatandaşın müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu

DHA
Sokak köpekleri kâbusu yaşattı
Olay, önceki sabah, Yaşamkent Mahallesi Koray Aydın Bulvarı'nda meydana geldi. Çocuklarını okula bırakan Nurgül Yalçın, evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin bacağından ısırdığı Yalçın'ı, yoldan geçen bir sürücü aracını durdurup kurtardı ve hastaneye götürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen ve tetanos ile kuduz aşısı yapılan Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yalçın, "Sabah saatlerinde çocuklarımı okula bıraktıktan sonra yolda köpekler peşimden geliyormuş. Ben fark etmedim. Köpekler tam arkama geldiğinde saldırı olacağını anlayıp yoldan aracıyla geçenler kornaya basmışlar, ben de korna sesine aldırış etmedim. Daha sonra bacağımda bir yanma hissi hissettim. O sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü durdu ve beni arabaya aldı. Daha sonrasında baktığımda bir sürü köpek olduğunu gördüm. Başka arabalar da durdu. 30 tane köpek olduğunu ve kulaklarında küpe olmadığını söylediler" dedi.

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Sokak köpekleri kâbusu yaşattı
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