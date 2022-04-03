Sokak lambasını çalan hırsızlar yakalandı

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı bazı şahısların Gülderen Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan şahıslarla ilgili ihbar aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Elektrik dağıtım şirketini arayan Jandarma, o bölgede her hangi bir çalışmanın olmadığına tespit etti. Gülderen Mahallesi'ne giden Jandarma şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların aracında yapılan aramada elektrik direklerinden söküldüğü belirlenen 3 izolatör ve bir sokak lambası ele geçirildi. Yakalanan R.Ç., A.S. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şahısların haklarında Jandarma adli işlem başlattı. Direklerden sökülen izolatör ve sokak lambası da elektrik dağıtım şirketine teslim edildi.