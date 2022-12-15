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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Sokak ortasında 21 kurşunla infaz

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sokak ortasında 21 kurşunla infaz
ANTALYA'DA inşaat ustası olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Ömer Sert (41), önceki gece Kepez ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken, Rıdvan Akın (38) tarafından başka bir otomobille önü kesildi. İddiaya göre Akın, kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Sert ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Akın silah çekti. Sert ise otomobilden inip kaçmaya başladı. Akın, kısa süreli kovalamacanın ardından Sert'e ateş etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 21 kurşun isabet eden Sert'in öldüğünü belirledi. Akın ise olaydan kısa süre sonra yakalandı. Oğlunu Elmalı ilçesindeki Özdemir Mahalle Mezarlığı'nda toprağa veren baba Mehmet Sert, "Şehrim göbeğinde oğluma 21 el ateş edip öldürülüyor. Böyle bir canilik olamaz" diyerek isyan etti.

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Sokak ortasında 21 kurşunla infaz
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