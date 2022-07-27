Sokak ortasında alacak verecek çatışması

Kadıköy'de dün akşam saat 19.15 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada iki grup üyesi yaralanırken, sokaktan geçen 18 yaşında bir vatandaş ise yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan yaralı iki grup üyesi, birkaç sokak ötede daha fazla ilerleyemeyince üzerlerinde bulunan silahı park halindeki otomobilin tekerleğine sapladı. Kaçmaya çalışan şüpheli şahısları yaralı olarak yakalayan polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, çatışmada yaralanan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KADIKÖY POLİSİ 4 KİŞİYİ YAKALADI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayın alacak verecek meselesinden çıktığı öne sürüldü.